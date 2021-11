C'est officiel, Adele va entamer une résidence à Las Vegas en 2022 !

Ces dernières semaines, Adele a fait son grand retour sur le devant de la scène ! Attendue depuis des années par le monde entier, la chanteuse britannique qui vit désormais aux Etats-Unis avait fait le buzz en dévoilant un premier extrait de son opus avec le titre Easy On Me. Un succès immédiat dévoilé comme prémices de son album, 30, disponible depuis le 19 novembre dernier dans le monde entier. Annoncé par certaines sources proches de la chanteuse comme le meilleur projet de sa carrière, ce disque s'est surtout construit durant le divorce de la star. Un chagrin qui, malgré toute la tristesse qu'il a entraîné, apparaissait comme un exutoire fantastique pour celle dont la mélancolie s'est régulièrement magnifiée au travers de ses chansons. Dix jours à peine après sa sortie, 30 est déjà l'album le plus vendu de l'année aux Etats-Unis avec pas moins de 800 000 exemplaires écoulés dans le pays. Un véritable exploit à l'ère du numérique.

Récemment interrogée par le magazine Rolling Stone, Adele avait clairement fait savoir qu'elle ne comptait pas entreprendre de tournée mondiale avant un petit moment. "Je ne veux pas que les gens viennent à mes concerts en ayant peur. Et je ne veux pas attraper le Covid non plus !" balançait la jeune femme. "Toutes les règles liées au Covid sont différentes partout, le taux d'infection, de vaccination…" affirmait-elle avant de continuer : "Ça me rend nerveuse d'essayer d'organiser une tournée mondiale quand personne n'est au même niveau. La dernière chose que je veux faire est d'annuler encore des shows". Mais alors, comment se produire en live sans crapahuter aux quatre coins du globe ? Il semblerait que la diva britannique ait trouvé la solution idéale !

"On se voit au Caesars à Vegas" écrit Adele en légende d'une affiche publicitaire sur laquelle on découvre que la chanteuse sera en résidence au Caesar Palace, un célèbre casino de Las Vegas, de janvier à avril 2022. Intitulé "Weekends with Adele", ce nouveau spectacle marchera ainsi dans les pas de nombreux artistes dont Céline Dion, que l'interprète de Rolling in the Deep adore. Autrefois réservé aux stars en déclin, le succès du spectacle de la chanteuse canadienne au début des années 2000 sera sans précédent. Depuis, ils sont nombreux à investir les salles des plus grands casinos de la ville. De Mariah Carey à Jennifer Lopez en passant par Elton John, Britney Spears ou Lady Gaga, avoir sa résidence dans cette cité connue à travers le monde est un gage de fortune, de popularité mais aussi de stabilité. Des avantages qui ont probablement dû séduire Adele, désormais mère d'un petit garçon de neuf ans.

