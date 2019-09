C'est Mercredi Cuisine dans Le Warm Up de Robin !

Vous ne savez pas quoi faire pour le dîner ? Vous cherchez un repas simple et rapide qui ne soit pas livré par un fast food ? Ne bougez pas, le Warm Up a ce qu'il vous faut ! Cette semaine, Nico du Bureau vous partage sa recette de sa quiche au thon (oui, oui) :

Pour la réaliser, déroulez la pâte dans un moule et piquez avec une fourchette. Etalez un peu de moutarde. Ensuite, écrasez le thon égoutté et ajoutez-le. Coupez les tomates en tranches et déposez-les sur le thon. Mélangez les oeufs, la crème et le lait. Salez, poivrez et versez le mélange sur la pâte. Recouvrir de gruyère, mettez le tout pendant 25 minutes au four à 200° !

1 pâte feuilletée

1 boite de thon au naturel

2 tomates

4 oeufs

10cl de creme liquide

100g de gruyere rapé

1 c.a.s. de moutarde

2 c.a.s. de lait

Sel, poivre

Bon appétit !