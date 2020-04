"C'est horrible" : Marina Kaye revient sur son aventure dans La France à un incroyable talent !

En pleine préparation de son troisième album, Marina Kaye devrait faire son grand retour sur le devant de la scène dans les prochains mois ! Après avoir déjà dévoilé des titres comme The Whole 9 ou Twisted, la chanteuse originaire du sud de la France espère bien faire oublier l'échec de son précédent opus Explicit. Interviewée il y a quelques jours par nos confrères de Télépro, la chanteuse est revenue sur son expérience dans La France a un incroyable talent dont elle a remporté l'édition en 2011. Une plateforme qui lui a permis de se faire connaître du grand public mais qui ne lui a pas laissé que des bons souvenirs.

"Il y a eu beaucoup de controverses sur ma victoire, parce qu'aucune chanteuse n'avait jamais gagné. Ça a été très très compliqué de porter cette victoire, car beaucoup de gens n'étaient pas d'accord et on me l'a bien fait savoir" confie tristement Marina Kaye avant d'ajouter : "Je n'ai pas vraiment pu en profiter et ça m'a presque empêché de faire une carrière après parce que je me disais que si c'était ça, ça ne servait à rien. J'ai douté parce que je me disais : 'C'est ça faire de la musique ?'. Moi je suis là, je veux juste faire plaisir aux gens et les gens m'insultent, c'est horrible".