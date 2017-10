The Walking Dead et Fear The Walking Dead auront leur crossover !

L'idée d'un éventuel crossover entre Fear The Walking Dead et la série d'origine, on avait fini par en faire le deuil. De nombreuses différences (temporelles et géographiques, surtout) ne rendaient clairement pas la tâche aisée. A de nombreuses reprises, Robert Kirkman avait ainsi expliqué que les chances de voir les deux shows se rencontrer étaient minimes (pour ne pas dire nulles). Pourtant, il semblerait que finalement, le rêve des fans deviendra réalité - ou presque.

Un crossover confirmé pour TWD et FTWD

Lors d'un panel de la NYCC (consacrée à Fear The Walking Dead et The Walking Dead), une affiche on ne peut plus claire a été dévoilée : "Les mondes se rejoignent", peut-on lire. Evidemment, c'est assez mince. Mais du côté des fans, il n'en faudra pas plus pour lancer la machine. Robert Kirkman, lui, est resté un peu plus évasif : "Il y a deux séries Walking Dead. Un personnage va aller d'une série que je ne vais pas nommer à l'autre série dont je ne révèlerai pas le nom", a t-il confié. On vous l'accorde, ça ne nous avance pas beaucoup. Un seul personnage devrait donc faire le déplacement d'une série à l'autre. On pourrait penser que Rick sera celui qui ira faire un tour chez Madison mais il est encore bien trop tôt pour le dire.

Il faudra faire preuve de patience, donc ! Mais la bonne nouvelle, c'est que la saison 8 de The Walking Dead ne devrait plus tarder - et elle s'annonce massive.