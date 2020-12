C'est confirmé, Plan Coeur aura une troisième saison !

Il y a quelques mois, on se demandait si Netflix aurait la présence d'esprit de commander une suite à Plan Coeur ! Des paroles qui semblent avoir été entendues puisque la plateforme de vidéos à la demande vient de confirmer qu'une troisième saison de la série française a été commandée pour 2021. Annoncée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, la nouvelle a rapidement fait le tour de la toile. Et pour cause. Comme le précise la fameuse publication, cette troisième saison sera également la dernière du programme. "Plan coeur. Saison finale. Prochainement" peut-on lire en gros caractères avec un cliché des personnages principaux (voir ci-dessous). Une décision qui devrait tout de même ravir les fans de la série après le succès mitigé de la deuxième saison et surtout de l'épisode spécial confinement, dévoilé en août dernier par le géant américain.

À l'époque, tout semblait rouler pour le mieux dans la vie de Elsa, Charlotte et Milou, les trois personnages principaux. Tandis que la première filait le parfait amour avec Jules, la seconde excellait de plus en plus au niveau de sa carrière professionnelle. Quant à la troisième, l'arrivée de son bébé semblait avoir apaisé ses relations avec Antoine. Une fin en beauté qui fait désormais place à quelques doutes quant à la suite que pourrait choisir les scénaristes de Plan Coeur. Mais qu'importe. De notre côté, c'est avec plaisir que nous suivrons la suite des aventures de ces parisiens hilarants dont les problèmes existentiels semblent avoir été adoptés par un public fidèle et, désormais, impatient. Rendez-vous dans quelques mois !