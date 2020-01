C'est confirmé, Ellie Goulding sortira son quatrième album en 2020 !

Seules quelques lettres et une date auront suffit à attiser l'excitation de milliers de fans ! En effet, il y a quelques heures, Ellie Goulding a posté une publication énigmatique sur son compte Twitter. Suivie par plus de 6,9 millions d'internautes sur le réseau social, cette dernière s'est exprimée très brièvement en partageant la phrase suivante : "EG4 // 2020". Un message subjectif mais très clair puisqu'il s'agit sans aucun doute du titre provisoire de son quatrième opus à venir en 2020. Un album très attendu puisque la chanteuse britannique n'en a plus sorti depuis Delirium, en 2015. Et si aucune date précise n'a été confirmée pour le moment, il semblerait que ce ne soit désormais plus qu'une question de semaines voire de mois avant de pouvoir écouter le fruit du travail de l'interprète de Love Me Like You Do. D'ailleurs, il semblerait que ce projet soit un véritable "retour aux sources" pour Ellie Goulding puisqu'elle est à l'origine de l'écriture de la quasi totalité des morceaux.

EG4 // 2020 — Ellie Goulding (@elliegoulding) January 1, 2020