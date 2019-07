C'est confirmé, Ed Sheeran est bien marié !

En février dernier, la planète "people" se demandait si, oui ou non, Ed Sheeran s'était marié en secret. Et six mois plus tard, grâce à son nouvel opus (sorti le 12 juillet dernier), le verdict est tombé : oui, Ed Sheeran s'est bel et bien marié avec Cherry, sa compagne depuis quatre ans. « C'était juste avant que Cherry et moi soyons mariés et je savais que nous serions mariés au moment où la chanson serait diffusée (...) Je ne savais pas comment ça allait être analysé mais de toute évidence, tout le monde le sait déjà », a t-il ainsi confié à iHeart Radio.

Ed Sheeran s'est marié !

Si l'interprète de Cross Me évoque sa femme dans le titre Remember The Name (à écouter d'urgence, d'ailleurs), c'est aussi le cas dans I Don't Care : « Justin Bieber vient de se marier. Je viens de me marier. Cette chanson parle de la personne que tu aimes, et on s'est en quelque sorte dit "allons-y, éclatons-nous" », explique t-il. Et ce n'est pas tout, Ed Sheeran s'est confié quant à sa relation au média The Sun : "Je me lève tous les jours pour regarder Cherry, et je me demande pourquoi elle est avec moi. Elle pourrait être avec qui elle veut mais elle m'a choisi. Je lui ai dit tout ce qui clochait chez moi et elle a voulu quand même rester avec moi. Elle ne met pas de l'huile sur le feu (...) Je pense que c'est bien d'être avec une personne qui est en dehors de votre univers. Imaginez que vous pensiez "Elle est avec moi parce que je suis vraiment trop génial". Ce serait la pire chose, rien que de le prendre pour acquis"

Voila qui devraient ravir les fans du chanteur britannique !