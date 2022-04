Bye bye Paris, la saison 4 de YOU se déroulera finalement à Londres (PHOTO)

Ces dernières années, Netflix nous aura littéralement envahi de productions ! Parmi les plus célèbres, YOU figure dans le Top 5 des séries les plus regardées sur la plateforme de vidéos à la demande avec pas moins de 54 millions de spectateurs sur la deuxième partie du show. Un exploit qui s'était également produit lors de la troisième saison diffusée en octobre dernier. On y retrouvait Joe Goldberg, sa jeune épouse Love Quinn et leur bébé Henry dans leur nouvelle vie à Madre Linda, une ville huppée et tranquille de labanlieue de Los Angeles. Alors que leur relation entrait dans une nouvelle dynamique, chassez le naturel et il revient au galop pour Joe puisque ce dernier débute rapidement une obsession pour Natalie, la voisine d'à côté. Mais cette fois, Love va inverser le scénario pour s'assurer que son rêve d'avoir une famille parfaite ne soit pas brisé dans l'œuf par les actions compulsives de son mari. Une saison pleine de rebondissement qui s'est terminée par le départ de Joe, seul, à la recherche d'une ancienne proie.

Joe’s back for a bloody good time. If his book choice tells us anything… our boy might not be in Paris anymore. pic.twitter.com/xXH7BAjnBU — YOU (@YouNetflix) April 1, 2022

Très attendue par les fans de la série, la quatrième saison de YOU devrait débarquer d'ici la fin de l'année 2022 sur Netflix. Alors qu'on pensait que la suite de l'intrigue se déroulait à Paris, où le personnage principal s'était rendu pour chercher Marienne, un récent cliché vient de nous prouver le contraire. En effet, le compte officiel du programme a publié une photo de l'acteur Penn Badgley sur le tournage du show. "Joe est de retour pour un sacré bon moment. Si son choix de livre nous dit quelque chose... notre garçon pourrait ne plus être à Paris." peut-on lire en légende. Il semblerait donc qu'après avoir sévi à New York et en Californie, il a désormais jeté son dévolu sur le Royaume-Uni où les rumeurs disent qu'il va faire son entrée dans la bonne société de Londres. Une nouvelle vie qui va lui permettre de croiser le chemin de Lady Phoebe, pour laquelle va naître, vous vous en doutez, une légère obsession…