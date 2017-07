Buvez du café, vous vivrez plus longtemps !

Certainement la plus célèbre réplique en France, vous débarquez chez votre ami, connaissance peu importe, à peine arriver que l’intéressé vous lance un, « Jte fais un kawa ? » ! Eh bien, chers amis, assurez-vous de toujours accepter ! Car selon deux études européenne et américaine, boire du café vous permettrait de vivre plus longtemps ! L’étude menée sur 520 000 hommes et femmes de plus de 35 ans révèle que les consommateurs d’environ trois tasses de café par jour semblent avoir une espérance de vie supérieure à ceux qui n’en boivent pas ! Vous ne buvez que du déca ? Pas de prob’ les copains, ça marche aussi ! Sans trop entrer dans le détail, cette consommation réduirait les risques de maladies circulatoires et du système digestif. Bon, on se calme, boire du café ne vous rendra pas immortel tel Duncan MacLeod, du clan MacLeod, Highlander en somme !

C’était l’info du jour, mais c’est une étude très sérieuse, sans prouver de cause à effet c’est sûr, mais pour les accros de la caféine c’est plutôt sympa ! Et si vous souhaitez d’autres astuces pour vivre plus vieux , votre matinale préférée du Virgin Tonic en a déjà parlé, pour vivre vieux arrêter de faire l'amour ! Allez, maintenant on attend une nouvelle étude qui dira le contraire, et puis on se retrouve à la machine à café ?