Busy P : Genie feat Mayer Hawthorne votre son #VirginFriday

Chez Virgin Radio on aime l'électro, et on hésite pas à mettre ce genre musical à l'honneur et particulièrement à l'occasion du #VirginFriday. La semaine dernière c'était Yellow Claw et son Good Day feat DJ Snake et Elliphant qui était l'objet de notre désir du vendredi, aujourd'hui c'est Genie de Busy P feat Mayer Hawthorne. Une chanson que vous allez pouvoir écouter plusieurs fois dans la journée sur l'antenne de Virgin Radio. Un morceau qui marque le retour de Pedro Winter derrière les platines après deux ans d'absence. L'homme fort du label Ed Banger est de retour avec un morceau rjéouissant qui flirte allègrement avec le funk et la disco.

Genie sera en écoute toute la journée sur Virgin Radio alors n'hésitez pas à nous laisser vos avis en commentaires pour nous dire ce que vous pensez de ce tout nouveau son de Busy P ! Genie est disponible sur l'EP du même nom qui réuni plusieurs remixes de la chanson. Il faudra donc patienter encore un peu avant de pouvoir entendre les nouvelles productions de Pedro Winter ! En attendant on se l'écoute sans modération sur Virgin Radio toute la journée !