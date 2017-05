Busy P et Greg June : Gagnez vos places pour leur showcase Virgin Radio le 13 juin à Anglet

Habitants d'Anglet et sa région, on a une très bonne nouvelle pour vous ! Mardi 13 juin, votre radio préférée organise un Showcase privé avec deux artistes très différents mais aussi talentueux l'un que l'autre. Ca se passera au Vent d'Ouest Café avec Greg June et Busy P. Au programme donc un vent d'air frais pop et folk servi par le premier, quand au second il vous prépare de bons gros bangerz comme seul lui sait les faire. Toutes les places de cet événement sont à gagner avec Virgin Radio mais avant de vous dévoiler la mécanique à suivre, petit intermède musical pour se mettre dans l'ambiance.

Pour gagner vos places pour assister au showcase privé Virgin Radio de Greg June et Busy P au Vent d'Ouest Café à Anglet, c'est très simple. Ecoutez la playlist d'Hugo, entre 16h et 20h, du lundi au vendredi sur le 97.7 (fréquence de Virgin Radio sur Anglet et sa région). L'animateur vous fera gagner des places à l'antenne, et vous pouvez aussi tenter votre chance sur la page Facebook de Virgin Radio Sud-Aquitaine.