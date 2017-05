Busy P et Clare Maguire dans le Lab Virgin Radio dimanche 21 mai

Après Linkin Park et Evergreen, c'est au tour de Busy P et Clare Maguire d'être les invités du Lab Virgin Radio ce dimanche 21 mai à compter de 20h. Lionel a reçu Busy P, aka Pedro Winter, fondateur du mythique label de musique électro Ed Banger Records. à l'occasion de la sortie de Ed Rec 100. Une compilation composée de titres inédits signés par tous les grands noms du label de Cassius à Mr Oizo en passant par Justice, Para One ou encore Breakbot. Cette interview sera l'occasion d'aborder les 25 ans de carrière de Busy P et de revenir sur la folle aventure Ed Bangers !

L'autre invitée de Lionel dans le Lab Virgin Radio ce dimanche 21 mai, c'est l'anglaise Clare Maguire. Un joli brin de fille à la voix incroyable, redécouverte avec le très impressionnant Elizabeth Taylor. Encore trop méconnue dans l'Hexagone, l'univers pop et blues de Clare Maguire se dévoilera en interview mais aussi en live pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Rendez-vous entre 20h et minuit pour le Lab Virgin Radio dimanche 21 mai.