Burger Quizz bientôt de retour à la télévision

On vous parle d’un temps, que les moins de 15 ans ne peuvent pas connaitre. Déjà petite dédicace à Charles Aznavour, mais tout ça pour vous parler du probable retour d’une émission culte à la téloche, le Burger Quiz ! Souvenez-vous, c’était en 2001 sur Canal +, c’était présenté par monsieur Alain Chabat, et c’était surtout l’émission de ouf où l’on pouvait croiser Joey Starr, Jamel Debbouze, Laurent Baffie, les Robins des Bois…

Le concept ? On essaye de le comprendre encore. Des questions lunaires, une équipe composée de gens connus et d’un inconnu, faut bien que quelqu’un gagne, le tout présenté par Alain Chabat, c’était le temps d’avant ! Eh bien il se pourrait que TMC remette au goût du jour le Burger Quiz dans leur grille des programmes. Ok c’est cool, mais il ne devrait pas y avoir Alain Chabat, quid du présentateur ? Bon, on a employé dans cette news le conditionnel, donc tout ça pour dire que l’on en sait rien. En attendant de savoir, on se refait un épisode ? Si vous comprenez, parlez nous, s’il vous plait.