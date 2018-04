Burger Quiz : Un trailer façon Avengers !

Le Burger Quiz, l’émission tant attendue, fait son retour le 25 avril à 21H sur TMC ! Présentée par Alain Chabat, l’émission revient en puissance avec une formule plus longue et une soirée spéciale avec 3 shows de ouf ! Pour les plus jeunes, le Burger Quiz, c’était l’émission de dingue où se pressaient comiques, chanteurs et inconnus pour tenter de remporter le Burger de la mort ! Si ces mots ne veulent rien dire pour vous, foncez sur Youtube et découvrez les anciennes émissions !

Pour son grand retour, l’émission vient de dévoiler un nouveau trailer façon Avengers ! On y découvre des passages d’émission déjà tournés, des invités ! Pierre Niney, Edouard Baer, Gérard Darmon, Géraldine Nakache, Jean-Paul Rouve et plein d’autres font leur apparition ! 30 à 40 épisodes vont être tournés, on a juste hâte de savoir quand ils seront diffusés et à quel rythme !