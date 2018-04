Burger Quiz : Ça revient à la télé ce soir !

On vous en parle depuis 3 mois, le Burger Quiz fait son grand retour à la télévision ! C’est juste la nouvelle de l’année et on a trop hâte ! Un trailer façon Avengers est sorti il y a une dizaine de jours, ça vous met dans l’ambiance ! Au menu, toujours du kiff et toujours du Alain Chabat pour ceux qui ont connu le Burger Quiz du début ! Les anciens de l’émissions seront de la partie, Gérard Darmon, Jean-Paul Rouve, Edouard Baer… le casting est dingue et on va rire, oui.

Le Burger Quiz revient ce soir dès 21H sur TMC avec Alain Chabat ! Ok il y a la Ligue des Champions ce soir, mais non, posez-vous devant le Burger Quiz, vous allez kiffer ! On se reparle très vite de la première émission !