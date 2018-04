Burger Quiz : alors c’était comment cette première ?

C’était un retour très attendu, celui du Burger Quiz ! L’émission culte présentée par Alain Chabat dans les années 2000 a fait son grand retour, cette fois non pas sur Canal + comme à la bonne époque, mais sur TMC hier à 21H ! On en attendait beaucoup avec le trailer en mode Avengers sorti un peu avant, et ce retour n’a pas déçu ! Les audiences ont parlé, et c’est bon, très bon ! Il y avait 3 épisodes diffusés hier, on a regardé et on a kiffé, beaucoup. Des invités de la première heure, avec des Edouard Baer, Gerard Darmon, Maurice Barthélémy ou Marina Fois, et des nouveaux comme Leïla Bekhti ou Sofiane. Le 1er épisode était ouf, très nostalgique, mais la formule est restée la même. Des Nuggets, au Burger de la Mort en passant par Sel ou Poivre ou les Menus, on a tout retrouvé et surtout, on a le même Alain Chabat qu’avant. Les auteurs sont toujours drôles, VirginRadio.Fr a kiffé, et apparemment on n’est pas les seuls !

Merci merci merci pour tous vos messages.

À la semaine prochaine !

Alain et toute l'équipe du #BurgerQuiz pic.twitter.com/XCGi8LLdPs

Cette info vraiment trop mignonne vous est offerte par le #BurgerQuiz ❤️ pic.twitter.com/eC6098DThE — Burger Quiz Officiel (@BurgerQuizOff) April 25, 2018

— Burger Quiz Officiel (@BurgerQuizOff) April 25, 2018

Hier, TMC est arrivée en tête des chaines de la TNT niveau audience avec 1 885 000 de téléspectateurs. Et sur l’ensemble des chaines TMC est arrivée en 5ème position. Si vous n’avez pas pu regarder le Burger Quiz hier, foncez vous faire l’émission sur le replay de TMC ou TF1, ça vaut le coup ! Nous, perso, on a hâte de voir la suite, et on assume, Alain Chabat on t’aime !