Arrivée sur les ondes américaines en milieu de saison 1997 sur une chaîne alors méconnue, la WB, Buffy contre les vampires ne partait pas sous les meilleurs auspices. Mais c'était sans compter l'alliage de l'écriture virtuose de Joss Whedon, le créateur de la série et maître ès second degré, et d'une héroïne badass bousculant les codes télévisuels de l'époque qui conquis rapidement le public. Un public extrêmement fidèle qui n'a eu de cesse de professer son amour pour la série vampirique. Pour les 20 ans de la série, le célèbre magazine américain Entertainment Weekly a réuni les acteurs de Buffy pour une séance photo exceptionnelle.

Emmenées par un Joss Whedon qui a, depuis, pris du galon à Hollywood et une Sarah Michelle Gellar paraissant toujours aussi jeune, les retrouvailles ont été l'occasion pour les acteurs de se remémorer les nombreux souvenirs liés à la série. Des acteurs qui ont presque tous répondu présents - à l'expression d'Anthony Head l'interprète de Giles - le scooby gang au complet, Joyce, Wesley (qui a extrêmement bien vieilli), Cordelia, Dawn, Oz, Spike, Tara, Anya et bien sûr Angel. Une réunion qui n'a pas manqué de mettre en émoi les réseaux sociaux, preuve que la série culte n'a rien perdu de sa superbe 20 ans après. Rendez-vous pour les 40 ans de Buffy ?