Buffy Contre les Vampires fête ses 25 ans, où revoir la série culte ? 

En 1997, une toute nouvelle série débarquait sur nos écran : Buffy contre les vampires ! Il y a 25 ans, le tout premier épisode de la série qui deviendra culte rencontrait son public et nous emmenait dans le quotidien de Buffy Summers (interprétée par Sarah Michelle Gellar), une Tueuse de vampires issue d'une longue lignée d'Élues luttant contre les forces du mal - surtout les vampires et les démons. Buffy bénéficie des enseignements de son Observateur, chargé de la guider et de l'entraîner...

En France, Buffy a débarqué sur nos écrans dans la cultissime Trilogie du Samedi.

Buffy célèbre ses 25 ans

Après 7 saisons, Buffy a tiré sa révérence... MAIS la bonne nouvelle, c'est que pour les nostalgique, la série est disponible sur Disney+ !