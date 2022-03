Si tu es né(e) entre les années 90 et 2000 alors tu as forcément connu les séries Charmed, Buffy ou encore Newport Beach. On t'a préparé le test ultime et tu ne peux PAS te foirer !

1. Dans quelle ville se déroule la série Buffy Contre les Vampires ? a Sunny Delight

b Sunnydale

c Sunnytown