BTS, personnalité de l'année selon les lecteurs du Time

Si vous n’avez jamais entendu parler de BTS, vous venez définitivement d’une autre planète. Le groupe de k-pop originaire de Corée du Sud explose tous les records avec leurs bouilles parfaites et leurs tubes entêtants. Après leurs 4 milliards de vues sur YouTube, leur exploit du groupe le plus recherché sur Google aux États-Unis ou encore leur récente nomination aux Grammy Awards 2019 dans la catégorie Meilleure Pochette d’Album, le groupe vient d’obtenir le titre de personnalité de l’année d’après les votes du magazine américain très prestigieux Time. Si ce sont les journalistes pris pour cible à cause de leur travail qui ont été le choix de la rédaction et qui font la une du magazine, c’est bien BTS qui a été élu par les lecteurs avec 8% des voix !

Ainsi, BTS a battu la planète Terre (8,88%), les plongeurs de la cave thaïlandaise qui avaient secouru les enfants piégés (6%), Mohamed bin Salman (5%), Moon Jae-in (5%) et Michelle Obama (5%) ! L’an dernier, Time avait classé les sept membres du groupe parmi les 25 personnalités les plus influentes sur internet. On dit donc bravo à BTS, coup de coeur de la rédac’, dont l’ascension est loin d’être finie!