BTS, Hyphen Hyphen, Ofenbach, Jorja Smith... les concerts du mois d'octobre ! 

Le mois d'octobre sera chargé en événements. Une douce façon de faire passer l'automne capricieux qu'on subit depuis peu. Après tout, quoi de mieux qu'un bon vieux concert en famille ou entre potes ? VirginRadio.fr vous propose donc une sélection de concerts à ne pas manquer. C'est parti... !

Le groupe pop américain qui n'est pas sans rappeler The Vamps ou encore les regrettés One Direction débarque en France pour un concert exceptionnel au YoYo. Ceux qui ne les connaissent pas encore, c'est sans doute l'occasion de les découvrir. Ils se sont déjà illustrés avec les titres Talk, 8 Letters ou encore Hooked qui inondent les playlist Spotify. Vite le concert est ce soir alors on se dépêche de choper des places !

Le groupe pop rock électronique Hyphen Hyphen se produira à l'Olympia et y mettra le feu comme il savent le faire avec brio ! Les fans devront donc être ravis de les retrouver sur scène. Le rendez-vous est pris ! Le 12 octobre, les amis... N'oubliez pas !

Décidément l'Olympia sera en ébullition pour ce mois d'octobre puisque quatre jours après Hyphen Hyphe, Talisco -cocorico, investira aussi les planches de l'Olympia le temps d'une soirée sympathique et pleine de subtilité. Talisco en concert, ça se passe le 16 octobre et ça ne se loupe pas !

Ah la sensation K-Pop du moment posera ses valises à Paris pour deux concerts d'envergures le 19 et 20 octobre à l'AccorHotel Arena. Grande salle pour grand groupe... Les plus chanceux pourront donc admirer la formation coréenne sur scène, chanter et danser aux sons de leur musique enjouée. Bien évidemment, les deux dates se joueront à guichet fermé... Pour les petits veinards qui ont réussi à obtenir des places, on vous souhaite d'avance de passer un excellent moment !

She give me katchi, all night loooong... Ne faites pas semblant de n'avoir jamais chantonné du Ofenbach car on ne vous croira pas ! Le duo français s'offrira l'Olympia le 20 octobre et fera trembler la salle avec leur puissant Be Mine, Katchi ou encore Paradise. Les amoureux de musique électronique ne pourront donc pas passer à côté de ça ! La date est à retenir.

La jeune chanteuse britannique enchantera l'Olympia -elle aussi, le 22 octobre prochain. Celle qui est considérée comme la nouvelle sensation soul fera vibrer le public de sa voix douce et chaleureuse. Elle y défendra notamment son premier opus Lost and Found sur lequel apparaît le très discret mais efficace Blue Light.