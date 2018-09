BTS : Avec idol ft. Nicki Minaj, le groupe de K-POP est toujours au sommet

Si vous commencez à voir leur nom partout, ne vous en faites pas, c'est normal. Les BTS (ou Beyond The Scene pour les puristes) sont des artistes coréens qui, depuis la sortie de album Love Yourself : Tear continuent de grimper dans les charts. Alors clairement, ils ont toujours eu du succès, cet album ne fait que le confirmer. Disons simplement que depuis quelques semaines, l'engouement commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Et justemen,t pour se faire une bonne place aux Etats-Unis, les sept garçons ont choisi de s'offrir un featuring avec Nicki Minaj en personne (notez que Idol ft. Nicki Minaj est une nouvelle version du morceau). Et visiblement, ça a payé.

Grâce à ce featuring, BTS s'est issé à la onzième place du top 100 billboard (Idol devenant ainsi le deuxième morceau K-POP a réalisé cet exploit, selon Billboard) en même pas une semaine. Clairement, c'est une jolie performance. Lentement mais sûrement, BTS continue de conquérir l'Amérique - pour preuve, ils ont carrément détrôné Taylor Swift sur Youtube. En ce qui concerne la France, même histoire : BTS s'impose avec deux Bercy (AccorHotels Arena) complets (et remplis en 10 secondes à peine) prévus pour octobre 2018.

Une chose est sûre, ils n'ont pas fini de grimper !