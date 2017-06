Bruno Mars : Versace On The Floor, son nouveau single

Bruno Mars, qui a fait le show à l'AccorHotels Arena la semaine dernière, continue sur sa belle lancée ! Depuis la sortie de son album "24K Magic" en novembre 2016, pas moins de 2,5 millions exemplaires ont été vendus dans le monde, dont 165 000 en France nous apprend Pure Charts. Après le très dancefloor morceau éponyme "24K Magic" et"That's What I Like", c'est le langoureux "Versace On The Floor" qui a été choisi afin de poursuivre en douceur la promotion de l'album... Vous pouvez retrouver la performance du titre aux Billboard Music Awards 2017 ci-dessous.

Un morceau très différent des deux singles précédents. La ballade mise tout sur la voix du chanteur avec une ambiance résolument romantique. Si vous cherchez une chanson sexy, "Versace On The Floor" est faite pour vous ! En effet, Bruno Mars, dont voici le clip de That's What I Like, y parle d'une séance de déshabillage en règle : "Turn down the lights, and close the door ; I love that dress, but you won't need it anymore / Let's just kiss 'til we're naked, baby ; Versace on the floor" ("Eteint la lumière et ferme la porte ; J'adore cette robe mais tu n'en auras plus besoin / Embrassons nous jusqu'à perdre nos vêtements, Du Versace sur le sol"). Oh la la !