Bruno Mars : Versace On The Floor remixé par David Guetta !

David Guetta a un nouveau remix pour nous ! En live à Ibiza, le DJ français a dévoilé une surprise à son public : c'est Versace On The Floor, le nouveau single de Bruno Mars qu'il a décidé de s'approprier. "C'est un peu différent de ce que je joue d’habitude, mais je voulais vraiment vous la faire découvrir pour la toute première fois" at-t-il annoncé sur la scène de l'Ushuaïa. Plus chill, le titre a même eu le droit a une danseuse en live s'envolant dans les airs avec des ballons gonflés à l'hélium.

Une version qu'a eu l'air d'apprécier Bruno Mars puisqu'il a partagé le titre sur Youtube. De quoi nous donner envie d'entendre une collaboration originale de la part des deux artistes... On espère que ce remix va les inspirer dans le futur ! David Guetta a aussi dévoilé une autre collaboration avec Justin Bieber cette fois, intitulée 2U.