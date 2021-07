Bruno Mars : Treasure bat un record 9 ans après sa sortie

Alors qu'il cartonne avec l'excellent Leave The Door Open avec Silk Sonic, Bruno Mars continue encore et toujours de surprendre. Il y a neuf, celui qui battra des records avec Uptown Funk dévoilait Treasure - morceau à retrouver sur Unorthodox Jukebox. Et devinez quoi, des années, après sa première publication, le morceau (ou plus exactement son clip) continue de battre des records : résultat, la vidéo atteint les 600 millions de vues sur Youtube.

Ce clip, Bruno Mars l'a été co-réalisé par le chanteur avec Cameron Duddy. Il sera tourné à Las Vegas le 20 mai 2013 - soit le lendemain de la performance en direct de la chanson par Mars aux Billboard Music Awards. Le clip met en vedette le mannequin et danseuse Taja Riley. Notez que Treasure est le 13ème clip signé Bruno Mars qui accompli cet exploit.