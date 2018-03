Bruno Mars, Dua Lipa, Imagine Dragons... Qui est en tête du Billboard Hot 100 cette semaine ?

La semaine dernière, Ed Sheeran et Bruno Mars étaient en tête du top Hot 100 signé Billboard. Sept jours plus tard, celui qui cartonne avec son remix de Finesse est toujours au sommet des charts - il occupe la quatrième place et enregistre donc une légère baisse. De son côté, Ed Sheeran a, lui aussi, perdu une place pusque Perfect a écopé de la troisième marche du podim. La seconde place est occupée par Bebe Rexha & Florida Georgia Line avec Meant To Be tandis qu'en premier, on retrouve (encore et toujours) Drake qui se maintient avec Gods Plan.

10. Pray For Me, The Weeknd ft. Kendrick Lamar (-2 places)

09. F reaky F rida y, Lil Dicky Featuring Chris Brown (entrée) 08Havana - Camila Cabello (-1 place)

07.Sad! - XXXtentacion (+ 12 places)

06. The Middle , Zedd ( se maintient )

05.Psycho , Post Malone Featuring Ty Dolla $ign ( se maintient )

04. Finesse , Bruno Mars (-1 place)

03. Perfect , Ed Sheeran (-1 place)

02. Meant to Be ,Bebe Rexha & Florida Georgia Line (+2 places)

01. God's Plan, Drake ( se maintient )

Plus bas dans le classement, on retrouve ainsi New Rules de Dua Lipa qui perd deux places pour mieux se retouver à la 16 ème position. Never Be The Same chute de trois place (19 ème position) tandis que Imagine Dragons a perdu deux places avec Thunder (22 ème). Avec Wait, Maroon 5 a gagné trois places, passant de la 32 ème position à la 29 ème. Avec In My Blood, Shawn Mendes se positionne à la 72 ème place. Enfin, en bas du classement (à la 100 ème place donc) on retrouve Everybody Hates Me par The Chainsmokers.

Rendez-vous la semaine prochaine pour voir si le classement Billboard reste le même !