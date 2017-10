En pleine tournée mondiale pour son 24K Magic Tour, Bruno Mars, qui a aussi créé un super groupe avec Zendaya et Lenny Kravitz, a trouvé le temps de faire une petite interlude musicale dans le talk show américain de Charlie Rose. Et au lieu de faire la version radiophonique de son tube comme la plupart des artistes, il a décidé de venir accompagné de ses musiciens pour un "remix acoustique". Le voilà donc assis, se servant de ses mains pour battre le rythme de sa chanson "That's What I Like", de manière synchronisée avec ses acolytes... Sourire au lèvres, Bruno Mars donne la pêche avec un remix inattendu tout en simplicité !

Une manière de montrer la valeur musicale du morceau de Bruno Mars, dont la version originale est bien différente avec une production béton. Pas besoin d'artifices ici, Bruno Mars est simplement accompagné d'une basse, d'une guitare, d'un piano et de choeurs. Le chanteur s'est par ailleurs livré dans une interview de 25 minutes où il a expliqué son procédé d'écriture, notamment pour la chanson "Versace On The Floor", sans doute connue pour avoir les paroles les plus sexy du répertoire du chanteur... Si vous avez un peu oublié, voici le clip de "Versace On The Floor" de Bruno Mars avec Zendaya en guest star.