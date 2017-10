Bruno Mars, Taylor Swift, Michael Jackson... Les 100 chansons les plus jouées dans les mariages

"It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do, hey baby, I think I want to marry you", ces paroles ne seront pas étrangères aux fans de Bruno Mars. Vous vous apprêtez à passer la bague au doigt de votre âme soeur ? Vous ne savez définitivement pas quelles chansons mettre dans votre playlist pour ambiancer tous vos convives ? Alors ce qui suit est parfait pour vous... Quels sont les titres les plus populaires pour faire la fête durant un mariage ? Le magazine Billboard a interrogé plusieurs DJs américains, de New York à Los Angeles en passant par Las Vegas, pour créer une liste des 100 chansons qu'ils jouent le plus lors de mariages. Virgin Radio vous partage tout ça bien sûr !

Dans cette riche liste, on retrouve à la première place le tube "Uptown Funk" de Bruno Mars et Mark Ronson qui est donc LA chanson pour s'assurer un mariage réussi, surtout sur la piste de danse ! Pas de surprise ici. Parmi les autres chansons les plus jouées lors de mariage, il y a également : "Shake It Off" de Taylor Swift (2 ème), "Shut Up and Dance" de Walk The Moon (3 ème), "Can't Stop The Feeling" de Justin Timberlake (4 ème), le classique "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" de Whitney Houston (5 ème), "September" du groupe Earth, Wind & Fire (6 ème), "Yeah" d'Usher (7 ème), "Don't Stop Believin'" de Journey (8 ème), "Don't Stop 'Til You Get Enough" de Michael Jackson (9 ème) ou encore "Shout - Part 1" de The Isley Brothers. Pour voir la liste des 100 chansons les plus jouées lors de mariages en intégralité, c'est par ici.