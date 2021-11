Bruno Mars : Silk Sonic interprète Fly As Me et Smockin' Out the Window en live (VIDEO)

Dire que les fans de Bruno Mars et de Anderson .Paak attendaient cet album avec impatience serait un euphémisme : les deux artistes, qui ont uni leurs forces pour mieux former Silk Sonic, se sont faits une place de choix dans les classements notamment avec Leave The Door Open - un premier single sensuel et efficace. Après avoir publié un autre morceau (Skate), les deux artistes ont finalement publié leur premier album - An Evening With Silk Sonic. La bonne nouvelle, c'est que le duo a performé pas moins de deux titres lors des BET Soul Train Awards

Fly As Me

Smockin' Out The Window

Bruno Mars et son acolyte ont ainsi offert deux performances depuis l'Apollo Theater (basé à New York). Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Smockin' Out the Window (dont le clip est disponible) est jouée en live puisque le duo l'avait déjà performé lors des American Music Awards.

Le premier opus de Silk Sonic est à découvrir sans plus attendre !