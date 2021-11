Bruno Mars : Silk Sonic dévoile le clip de Smokin Out the Window (VIDEO)

Le 12 novembre prochain, Silk Sonic publiera (enfin) son premier opus : après nous avoir offert un premier single (excellent) intitulé Leave The Door Open (coup de coeur du Virgin Tonic), après avoir publié Skate, le duo composé de Bruno Mars et de Anderson .Paak nous revient en force avec Smokin Out the Window, un nouveau single.

Pour tourner cette nouvelle vidéo, Bruno Mars lui-même est passé derrière la caméra. Accompagné de John Esparza, l'artiste nous livre une vidéo dans l'esprit soul déjà bien lancée par le duo depuis sa formation. La bonne nouvelle, c'est que les fans pourront découvrir l'album d'ici quelques jours. En attendant, écoutez Smokin Out the Window en boucle !