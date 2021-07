Bruno Mars : Silk Sonic annonce un nouveau single pour le 30 juillet

"What you doing? Where you at ? Oh, You Got Plans ? Don't Say That" - vous avez reconnu ? Il s'agit (évidemment) de Leave The Door Open, morceau signé Silk Sonic (collaboration entre Bruno Mars et Anderson .Paak). Alors que le morceau s'est imposé dans le monde entier (gagnant encore plus de popularité grâce à Tik Tok), les deux artistes semblent prêts à poursuivre l'aventure Silk Sonic. Tenez-vous bien, un nouveau morceau (intitulé Summertime Jam) pourrait être publié le vendredi 30 juillet.

Tout est parti d'une publication sur les réseaux sociaux : "Silk Sonic vous invite à un "Summertime Jam" ce vendredi", peut-on lire. Il n'en faudra pas plus que pour les fans imaginent la sortie imminente d'un nouveau single. Seul petit bémol, peu d'informations circulent quant à cette possible sortie. Après le succès du premier single, dire que la sortie de An Evening with Silk Sonic est attendue par les fans serait un euphémisme.

Silk Sonic finally announcing the new single when we least expected it pic.twitter.com/NOzM8DC7YB — sammmm ????????✨???? (@afanofthingsss) July 28, 2021

Patience, plus que quelques heures d'attente !