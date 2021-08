Silk Sonic (Bruno Mars et Anderson .Paak) annonce un album pour 2022

Cette confirmation, on l'attend depuis des mois : après la sortie de l'excellent Leave The Door Open, les fans de Silk Sonic (composé de Bruno Mars et de Anderson .Paak) ont bel et bien annoncé l'arrivée d'un premier album en 2022.

A l'origine, l'album aurait dû voir le jour à l'automne... finalement, il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine pour découvrir les morceaux qui composeront ce premier opus - déjà porté par Leave The Door Open et Skate. Lors d'une interview accordé à Rolling Stone, .Paak a ainsi déclaré vouloir prendre son temps pour peaufiner ce disque tant attendu : "Nous sommes vraiment en mode retouche maintenant... Nous avons l'ossature de la plupart de l'album, donc il s'agit vraiment de retoucher les parties qui ont besoin d'un peu plus de... graisse", a t-il ainsi imagé.

Cette album sera la première sortie de Bruno Mars depuis son précédent opus, publié en 2016... patience !