Bruno Mars publie le clip de Leave the Door Open avec Silk Sonic et c'est le coup de coeur du Virgin Tonic !

Après le succès de son dernier album (notamment porté par 24K Magic), Bruno Mars et de retour avec Silk Sonic - un groupe formé avec Anderson .Paak. Il y a quelques jours, l'artiste nous offrait l'excellent Leave The Door Open et si vous n'avez toujours pas vu le clip, on vous invite vivement à le faire. Installez-vous confortablement, c'est le coup de coeur du Virgin Tonic !

Silk Sonic nous fait remonter le temps et, inévitablement, nous fait voyager dans un monde où la morosité ambiante n'existe plus. Le 14 mars dernier, Silk Sonic profitait des Grammy Awards pour offrir sa première performance live et une chose est sûre, la formation n'a pas fini de nous surprendre.