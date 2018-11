Bruno Mars mise sur les 80's dans le clip Wake Up In The Sky aux côtés de Gucci Man et Kodak Black 

Actuellement en pleine tournée mondiale -jusqu'au 31 décembre, Bruno Mars s'octroie une petite récréation et rejoint Gucci Man et Kodak Black sur le titre Make Up In The Sky. L'interprète de 24K Magic prouve qu'il un chanteur d'exception, certes mais qu'il possède également un vrai flow digne des plus grands rappeur.

Eh oui, même s'il parcourt le monde pour son 24K Magic World Tour, le chanteur ne chôme pas. On vous parlait, il y a quelques temps d'une possible collaboration avec le rappeur Kodak Black et c'est désormais chose faite ! Jusqu'ici, on se posait pas mal de question, notamment si cette alliance entre funk et rap pouvait étonner... Les deux univers se marient bien et avec Wake Up In The Sky, les trois artistes peuvent donc se la jouer 80's. Sappés comme jamais, Bruno Mars, Kodak Black et Gucci Man font font péter les costumes à paillettes et les accessoires bling-bling. Celui qui depuis quelques années met à l'honneur la funk et le Motown arbore de nouveau un look sorti tout droit des eighties. James Brown n'a qu'à bien se tenir ! Avec plus de 4 millions d'albums vendus pour son 24K Magic et six prix aux derniers Grammy Awards, Brunos Mars continue sans grande difficulté sa route vers les sommets.