Bruno Mars : Gagnez vos séjours à Montpellier pour assister à son concert le 8/04

Le 24K Magic Tour de Bruno Mars a débuté et pas moins de quatre concerts ont été programmés en France. Les 1 millions de places se sont toutes parties en moins de 24h, un vrai record à la hauteur de la notoriété du chanteur américain. L’interprète de Just The Way You Are était à Lille vendredi 31 mars dernier et sera de passage à Montpellier ce samedi 8 avril à l’Arena. Ce show (complet bien sûr) s’annonce grandiose et sera certainement l'un des évènements musicaux de l'année ! Vous voulez passer une soirée au rythme des sons de Bruno Mars ? Bonne nouvelle, Virgin Radio vous fait gagner vos séjours à Montpellier pour y assister !

Pour tenter de gagner vos séjours à Montpellier pour assister au concert de Bruno Mars, c’est très simple. Il vous suffira écouter Virgin Radio comme d’habitude, dés que le signal retentira, il faudra envoyer VIRGIN RADIO par sms au 71213 (0,65 cts + prix d’un sms) dans les dix minutes qui suivent. Un heureux auditeur sera tiré au sort et remportera un séjour avec la personne de son choix pour le concert de Bruno Mars. Bonne chance à tous !