Bruno Mars : Gagnez vos places pour son concert du 5 juin à Paris

Bruno Mars sera en concert à Paris les 5 et 6 juin à l'AccorHotels Arena, deux dates sold out en quelques minutes le jour de leur mise en vente ! Vous pleurez depuis des mois parce que vous n'avez pas réussi à chopper vos places ? Essuyez vos larmes et armez vous de vos téléphones car les dernières places sont à gagner sur Virgin Radio ! Jusqu'à dimanche 4 juin (23h59), soyez à l'écoute de votre radio préférée ! Dès que vous entendez le signal à l'antenne, contactez Virgin Radio par SMS au 71213 code LIVE dans les dix minutes qui suivent. Les gagnants seront tirés au sort parmi les inscrits et repartiront avec deux places pour assister au concert de Bruno Mars le 5 juin à l'AccorHotels Arena ( Paris).

Après quatre ans d'absence dans les bacs, Bruno Mars a dévoilé en novembre dernier 24k Magic, son troisième album. Un opus où le chanteur se la joue old school avec des titres R&B très marqué par le funk et aux teintes 90's. L'artiste a entamé son 24k Magic World Tour fin mars à Anvers ( Belgique), cette immense tournée de 129 dates se poursuivra jusqu'au mois de mars 2018. Le chanteur est passé par Montpellier en avril dernier et après Paris, il sera également de passage à Lyon le 8 juin. Des dates qui affichent toutes sold out depuis des mois ! Alors pour assister à cette tournée événement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'oubliez pas de consulter le règlement !