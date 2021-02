Bruno Mars forme Silk Sonic avec Anderson .Paak et annonce un album

Il est de retour ! Après le succès incontestable de son précédent album (24K Magic), Bruno Mars s'était fait discret. Quelques années et une pandémie plus tard, l'interprète de Runaway Baby nous revient mais, accompagné : l'artiste vient tout juste d'unir ses forces à celles de Anderson .Paak pour créer Silk Sonic et le petit bonus, c'est qu'un premier single sera dévoilé la semaine prochaine.

"On s'est enfermé et on a créé un album", a ainsi annoncé Bruno Mars via Instagram. "Le groupe s'appelle Silk Sonic, la première chanson sortira le 5 mars". Et puisqu'un bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que l'album s'intitule An Evening with Silk Sonic et qu'à en croire la cover, quelques featurings sont à prévoir.

On ne sait pas vous mais, connaissant Bruno Mars, on a hâte d'en entendre plus.