Bruno Mars fait le show à l'AccorHotels Arena (live report)

Si vous aviez l’impression que tous vos contacts Facebook et/ou Instagram étaient au concert de Bruno Mars cette semaine, c’est normal, le showman donnait deux dates archi complètes à l’AccorHotels Arena les 5 et 6 juin derniers. Après l'hommage au 90's de son dernier album 24K Magic, le chanteur américain s’est lancé sur les routes d’une gigantesque tournée mondiale et il n’a bien sûr pas boudé Paris qui l’attendait d’ailleurs à bras ouverts. À peine arrivés dans la salle, que nous avons remarqué de très nombreux fans habillés du peignoir emblématique XXIV ou bien ornés d’une casquette à l’effigie de l’album. Hier soir mardi 6 juin, l’AccorHotels Arena était plein à craquer, fans et curieux étaient au rendez-vous, et bien sûr VirginRadio.fr ne pouvait pas louper un des plus grands concert de l’année. On y était et on vous raconte les détails de ce show dantesque !

Quand on utilise l’adjectif dantesque, sachez que nous ne pesons pas nos mots. Bruno Mars a incontestablement offert un concert digne des plus grands shows américains hier soir, toujours plus grand, toujours plus fou. On pense notamment aux mini-feux d’artifices sur 24K Magic qui a déchaîné le public, des flammes qui ont d’autant plus fait monter la température lors du live très rock de Grenade mais aussi à tout son crew de musiciens hyper généreux et énergiques qui l’ont accompagné. Bruno Mars et sa bande ont maintenu un rythme effréné durant toute la soirée à coup de tubes des anciens albums et des titres les plus efficaces du dernier 24K Magic, qui a fait prendre ses couleurs groovy et funk au concert.

L’Américain nous laissera qu’un seul moment de répit lors de la prestation très sobre et contrastée avec le reste du set de When I Was Your Man, un morceau « très spécial » pour lui qu’il chantera en solo accompagné uniquement d’un piano. L’artiste a montré ici qu’il excelle autant dans la peau du showman que sur une prestation plus intimiste. On aurait seulement préféré un peu plus de moment comme celui-ci, avec un Bruno Mars plus mis à nu que dans le spectacle… Mais cela n’a en rien enlevé à la qualité artistique et scénographique de ce concert sans aucune fausse note, emporté l’euphorie générale, on ne s’est pas ennuyé un seul instant. Bruno Mars a prouvé hier soir qu’il était définitivement l’un des meilleurs artistes live de sa génération !