Bruno Mars et Lenny Kravitz créent un super groupe avec Zendaya

Les groupes de rock, ça fait toujours rêver... Surtout quand ils sont composés de superstars ! Alors que Coldplay a rendu hommage sur scène à Tom Petty après sa mort cette semaine, la formation menée par Chris Martin a du souci à se faire. Car oui, un tout nouveau groupe est né ! LenZuno, c'est l'histoire d'une groupe créé il y a quelques heures seulement par Bruno Mars, Lenny Kravitz et Zendaya pendant les coulisses d'un des nombreux concerts du 24K Magic World Tour. En effet, Bruno Mars a annoncé la bonne nouvelle via son compte Instagram, après que les trois amis ont pris la pose en backstage. Bon par contre redevenons sérieux, c'est beau d'y croire...

???? New Band Alert!! Lenny, Zendaya & Bruno. Together we are #LenZuno! ✊️✊️✊️ Une publication partagée par Bruno Mars (@brunomars) le 4 Oct. 2017 à 21h43 PDT

Evidemment qu'on adorerait que Bruno Mars, Lenny Kravitz et Zendaya forment un super groupe de musiciens, mais l'interprète de "Grenade" a posté les photos du trio seulement pour la blague. LenZuno, ça sonnait pourtant tellement bien ! On imagine que Lenny Kravitz et Zendaya sont venus assister au concert de leur ami et qu'ils ont pu ensuite passer un moment privilégié ensemble en backstage. Dommage que le projet LenZuno ne soit sérieux, car réunis, les trois artistes dégagent une aura dingue ! Pour se consoler, on se refait le clip de "Versace On The Floor" dans lequel on retrouve justement Zendaya.