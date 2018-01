Bruno Mars et Kesha rejoignent la liste des performeurs aux Grammy Awards 2018

Plus que deux semaines avant la très attendue cérémonie des Grammy Awards 2018. Pour cette 60ème édition, ce sont Jay Z, Kendrick Lamar, Bruno Mars et SZA qui sont les grand favoris de la compétitions avec 5 nominations ou plus. Le 28 janvier, lors d'une soirée qui se déroulera au Madison Square Garden de New York, on connaîtra enfin les grands gagnants de l'année musicale passée. La cérémonie réservera, comme tous les ans, de beaux moments de live. La bonne nouvelle c'est que Bruno Mars, auréolé de 5 nominations dont celles très importantes d'album de l'année, chanson et enregistrement de l'année, vient de rejoindre la liste des performeurs ainsi que Kesha. La chanteuse a pour la première fois de sa carrière décrochée une nomination aux Grammy Awards, dans la catégorie meilleure performance pop solo pour son titre Praying, une des meilleures chansons pop de 2017 selon la rédaction !

Outre Bruno Mars et Kesha, on retrouvera également des performances signées Pink, Lady Gaga, Childish Gambino, SZA, Little Big Town, Ben Platt, Patti Lupone, Luis Fonsi & Daddy Yankee, Alessia Cara, Logic & Khalid. A noter que Bruno Mars interprétera son nouveau single, Finesse, en duo avec Cardi B. James Corden sera quant à lui, pour la deuxième année consécutive, l'animateur de la soirée. Rendez-vous dès le 29 janvier pour tout savoir des Grammy Awards 2018.