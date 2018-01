Vous ne juriez que par le Prince de Bel Air ? Alors bonne nouvelle, le clip du remix de Finesse est fait pour vous. Bruno Mars (qui clairement, a cartonné avec son dernier album) est de retour avec Cardi B pour un clip tout droit sorti des années 90's. Alors allez chercher vos casquette, vos bombes de peinture et vos jean déchirés, parce que ça va bouger.

Pur ceux qui n'auraient pas écouté 24K Magic jusqu'au bout, Finesse est la huitième track de l'album. Après avoir défendu l'opus avec un premier single éponyme (très efficace, en passant) et surtout, après avoir sorti Versace On The Floor, Bruno Mars s'est donc offert la chanteuse Cardi B pour le remix de Finesse (pour info, on doit à Cardi B des titres comme Bodak Yellow). Evidemment, les vrais fans de Bruno Mars (les puristes, si vous voulez) préfèreront la version originale. Mais honnêtement, commencer l'année avec un titre fun qui nous rappelle l'époque des Spice Girls, ce n'est pas mal non plus !

Voilà qui fera patienter tous ceux qui auront la chance de le voir au Stade de France en 2018 !