Bruno Mars en pleine préparation de sa tournée (vidéo)

Bruno Mars a fait un retour en force fin 2016 avec la sortie de son troisième et tant attendu album "24K Magic", quatre ans après le très acclamé "Unorthodox Jukebox". Les singles "24K Magic" aux tonalités funky et plus récemment "That's What I Like" dont le clip délirant vient d'être dévoilé ont provoqué de véritables raz-de-marée dans les charts confirmant une fois encore le statut de superstar du chanteur de 31 ans. En amont de la sortie de ce nouvel opus, Bruno Mars et ses hooligans toujours aussi en forme, ont annoncé une tournée mondiale de 85 dates dont quatre en France. Le tout premier concert se déroulera le 28 mars à Antwerp en Belgique et le chanteur est très excité à l'idée de retourner sur les routes et de retrouver son public à travers le monde comme il l'a montré avec une nouvelle vidéo publiée sur sa page Instagram hier.

Sur cette nouvelle vidéo on peut y voir ce dernier jouant quelques notes au piano avant d'aborder un sourire éclatant en pensant à la tournée. Bruno Mars et son équipe ont mis le feu aux différentes cérémonies musicale cette année dont les Brit Awards où ils ont déchainé l'O2 Arena avec "That's What I Like". Pas le temps de se reposer pour Bruno Mars puisqu'il a directement repris la route des répétitions après la cérémonie. Le chanteur et ses musiciens n'ont pas hésité ces derniers jours à poster des photos pour annoncer qu'ils étaient prêts à faire danser la planète dans les mois qui arrivent. On espère que vous avez vos places pour l'un de ses concerts en France puisque c'est déjà complet et 1 million de tickets ont été vendus en seulement 24h ! La tournée s'annonce donc déjà explosive et mémorable !