Bruno Mars en concert à l'AccorHotels Arena ce soir, 3 raisons de le voir sur scène

On ne présente plus Bruno Mars tant le phénomène est grand. Celui qui s'est fait connaître avec Billionnaire (en duo avec Travie McCoy) a fait du chemin. Aujourd'hui, l'artiste hawaïen peut se vanter d'avoir des millions de fans aux quatre coins du monde et ce soir, il posera ses valises à paris, le temps d'un concert exceptionnel. Si vous l'avez déjà vu sur scène, alors vous savez que c'est un véritable showman. Par contre, si vous hésitez encore à sauter le pas, on a quelques raisons qui devraient vous convaincre.

Avec cette tournée, Bruno Mars défend son dernier album, 24K Magic. Ce nouvel opus, le monde entier l'a attendu et quand le premier single éponyme est sorti, la planète s'est transformée en dance-floor. Bruno Mars a réussi le pari de proposer un album meilleur que les précédents (et tout le monde n'a pas cette chance), jonglant entre morceaux rythmés (That's What I Like, 24K Magic) et titres plus lents (Versace On The Floor). Ce soir, il les jouera en live devant un public qui, nous en sommes sûrs, saura se déhancher comme il se doit.

Un concert de Bruno Mars, ce n'est pas un simple concert : c'est un show à part entière. Oui, Mars chante mais surtout, il danse. Attendez-vous à recevoir une claque musicale et artistique tant ses shows sont travaillés. Pour s'en rendre compte, il suffit de revoir sa prestation au Super Bowl. D'accord, ce soir, il ne sera pas au milieu d'un stade surchauffé et son concert ne sera pas retransmis dans le monde entier. Mais clairement, il saura mettre le feu.

Evidemment, 24K Magic ne sera pas le seul album à être défendu ce soir. Bruno Mars a déjà à son actif quelques tubes. Faire l'impasse sur Locked Out Of Heaven, Treasure, ou Just The Way You Are semble impossible et nous, on espère qu'il jouera Runaway baby. Aussi, difficile de parler de Bruno mars sans évoquer Uptown Funk. Bien avant sa sortie, les médias parlaient du "plus grand morceau de tous les temps". On ne va pas vous mentir, au début, nous étions sceptiques. Et puis, quand Uptown Funk a débarqué sur les ondes, il a fallu se rendre à l'évidence : Mark Ronson et Bruno Mars ont réalisé un coup de génie. Même sans Ronson, il y a des chances pour que le hit figure dans la setlist. Et vous ne voulez pas manquer ça, si ?

Si vous faîtes partie des chanceux qui l'applaudiront ce soir, alors il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon concert ! Et pour les autres, sachez qu'il faudra patienter : tous ses concerts français sont complets.