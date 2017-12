Bruno Mars , Electroshock et Sia dans les news musique de la semaine

C'est une excellente semaine qui s'achève au royaume de l'industrie musicale ! D'abord, il nous faut impérativement parler de Bruno Mars. L'artiste qui signe les shows les plus spectaculaires du continent américain vient d'annoncer une nouvelle date en France. On savait qu'une rumeur courait sur la toile - sans pour autant en savoir plus. Et cette semaine, la nouvelle est tombée : Bruno Mars sera bel et bien en concert au Stade de France en 2018.

Bruno Mars sera au Stade de France en 2018

Aussi, les fans d'électro se sont retrouvés jeudi soir à l'AccorHotels Arena pour Electroshock. Au programme de ce concert exceptionnel signé Virgin Radio, Justice, Kung, The Avener, Martin Solveig, FEDER ou encore Ofenbach. La bonne nouvelle, c'est que la soirée est à revivre : reports, vidéos et photos vous attendent.

On va se coucher avec des souvenirs pleins la tête, à demain les copains ! #Electroshock pic.twitter.com/Bhe1bs1SyW — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 1 décembre 2017

On poursuit ce tour d'horizon avec Sia. La chanteuse australienne nous a réservé un album de Noël et pour le défendre, elle a choisi Santa is Coming For Us en guise de premier single. Petit bonus : Kristen Bell et Caleb McLaughin (Stranger Things) sont dans le clip.

Difficile de parler musique sans évoquer Taylor Swift. La pop star vient de sortir son nouvel album (Reputation) et ce dernier est désormais disponible sur les plateformes de Streaming. Sauf qu'en deux semaines à peine, Taylor Swift a déjà fait mieux que Rihanna.

Enfin, on vous propose d'aller jeter un oeil aux nominations des Grammy Awards 2018. Lorde, Bruno Mars ou encore lady Gaga peuvent se vanter d'avoir fait impression cette année.

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles news musicales !