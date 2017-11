Bruno Mars, Ed Sheeran, Lady Gaga, Lorde... les nominations aux Grammy Awards 2018 dévoilées 

Les nominations pour les Grammy Awards 2018 ont été dévoilées à 14h30 tapantes sur la chaîne américaine CBS pour les quatre catégories principales puis le reste de la sélection a été dévoilé directement sur le site de la Recording Academy. La cérémonie de récompenses musicales sera diffusée dans deux mois, le 28 janvier 2018 depuis le Madison Square Garden à New York. Au jeu des nominations c'est Jay Z qui ressort grand gagnant avec 8 nominations, suivent Kendrick Lamar avec 7 nominations, Bruno Mars & SZA avec six nominations et Childish Gambino avec 5 nominations. Du côté des déceptions, citons Ed Sheeran et Lady Gaga (2 nominations chacun) et The Weeknd (1 nomination) quant à Katy Perry elle n'a pas récolté une seule nomination cette année. l'instant cocorico nous est offert par Jain qui décroche une nomination pour le merveilleux clip de Makeba !

Awaken, My Love de Childish Gambino

4:44 de Jay Z

DAMN. de Kendrick Lamar

__EOL__Melodrama de Lorde__EOL__24K Magic de Bruno Mars

Despacito deLuis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

4:44 de Jay Z

Issues de Julia Michaels

1-800-273-8255 de Logic, Khalid et Alessica Cara

That's What I Like de Bruno Mars

Redbone

deChildish Gambino__EOL__Despacito

deLuis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber__EOL__The Story Of O.J.

deJAY-Z__EOL__HUMBLE. de Kendrick Lamar

__EOL__24K Magic

deBruno Mars

Alessia Cara

Khalid

__EOL__Lil Uzi Vert__EOL__Julia Michaels__EOL__SZA

Love So Soft

deKelly Clarkson__EOL__Praying

de Kesha__EOL__Million Reasons

de Lady Gaga__EOL__What About Us

de Pink__EOL__Shape Of You

deEd Sheeran

Something Just Like This

deThe Chainsmokers & Coldplay__EOL__Despacito

deLuis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber__EOL__Thunder

d'Imagine Dragons__EOL__Feel It Still

dePortugal. The Man__EOL__Stay

deZedd & Alessia Cara

Kaleidoscope EP

deColdplay__EOL__Lust For Life

deLana Del Rey__EOL__Evolve

d'Imagine Dragons

__EOL__Rainbow

deKesha__EOL__Joanne

deLady Gaga__EOL__÷ (Divide)

deEd Sheeran

Bambro Koyo Ganda

deBonobo Featuring Innov Gnawa__EOL__Cola

deCamelphat & Elderbrook__EOL__Andromeda

deGorillaz Featuring DRAM__EOL__Tonite

deLCD Soundsystem__EOL__Line Of Sight

deOdesza Featuring WYNNE & Mansionair

Migration

deBonobo__EOL__3-D The Catalogue

deKraftwerk__EOL__Mura Masa

deMura Masa

__EOL__A Moment Apart

deOdesza__EOL__What Now de Silvan Esso

You Want It Darker

de Leonard Cohen__EOL__The Promise

deChris Cornell__EOL__Run

deFoo Fighters__EOL__No Good

deKaleo__EOL__Go To War

deNothing More

Atlas, Rise! de Metallica

Blood in the cut de K.Flay

Go To War de Nothing More

Run de Foo Fighters

The Stage de Avenged Sevenfold

Emperor Of Sand

deMastodon__EOL__Hardwired...To Self-Destruct

deMetallica__EOL__The Stories We Tell Ourselves

deNothing More__EOL__Villains

deQueens Of The Stone Age__EOL__A Deeper Understanding

deThe War On Drugs

Up All Night de Beck

Makeba de Jain

The Story Of O.J. de Jay Z

HUMBLE.

deKendrick Lamar__EOL__1-800-273-8255 de Logic, Alessia Cara et Khalid