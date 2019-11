Bruno Mars, Ed Sheeran, Cardi B... Billboard dévoile le classement des tubes de la décennie !

C'est le moment du bilan ! Avec la fin d'année qui approche, mais aussi la fin de la décennie, il était temps pour le média américain Billboard de faire tous ses classements. De la meilleure artiste féminine au meilleur album rock en passant par le single le plus marquant, rien ne semble avoir été oublié. Et c'est d'ailleurs ce dernier classement qui nous a intéressé puisque il nous a rappelé certains titres mythiques de ces dernières années auxquels on aurait pas forcément pensés.

Commençons directement dans le vif du sujet avec le hit Uptown Funk! de Bruno Mars et Mark Ronson qui a été élu numéro 1 du classement. Il est suivi de près par Party Rock Anthem des LMFAO puis de Shape of You, Ed Sheeran, en troisième position. Plus loin dans la liste, on retrouve Girls Like You de Coldplay et Cardi B (5e position), We Found Love de Rihanna (6e), Rolling In The Deep d'Adele (10e), Happy de Pharell William (21e), Shake It Off de Taylor Swift (34e), Love Yourself de Justin Bieber (42e), Bad Guy de Billie Eilish (61e) ou encore Wrecking Ball de Miley Cyrus (99e). Autan de grands tubes qui ont bercé notre vie ces dix dernières années et qui resteront à jamais graver dans nos mémoires. Pour connaître l'intégralité du classement, cliquez ici.