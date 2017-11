Bruno Mars dévoile la bande-annonce de son concert exceptionnel à New York

Bruno Mars est l'homme fort du moment outre-Atlantique. Le chanteur est reparti avec 7 trophées, dont ceux de l'artiste de l'année et du clip de l'année pour That's What I Like lors de la cérémonie des American Music Awards qui se tenait à Los Angeles le dimanche 198 novembre. L'américain n'avait même pas pu faire le déplacement puisqu'il est actuellement au cœur d'une tournée de 167 dates à travers le monde. Les prix collectés aux AMA's sont la preuve ultime que l'artiste est très apprécié dans son pays puisque ceux ci dépendent du vote du public. La bonne nouvelle pour les américains, c'est qu'ils vont aussi pouvoir profiter du concert exceptionnel de Bruno Mars à l'Appolo Theater (New York).

L'Appolo Theater est l'une des salles les plus mythiques de la ville de New York, située dans le quartier d'Harlem. Le concert de Bruno Mars dans cette salle de concert a été enregistré il y a quelques mois et contient des performances totalement inédites. On peut ainsi l'apercevoir dans le trailer se produire sur l'auvent du théâtre et dans les rues de Harlem. Le spectacle sera diffusé sur la chaîne américaine CBS le 29 novembre prochain, et on espère pouvoir le découvrir très prochainement en France car celui s'annonce exceptionnel. En attendant vous pouvez (re)découvrir le show de Justin Timberlake et les Tennessee Kids filmé par Jonathan Demme et disponible sur Netflix, un concert filmé d'exception immanquable lui aussi !