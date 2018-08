Bruno Mars : de retour en studio et une collaboration avec Kodak Black ? 

Dernièrement, on vous parlait de Bruno Mars et de son show enflammé à Glasgow. Aujourd'hui, la star mondialement connu pour ses titres Uptown Funk, 24K Magic et Treasure aurait laissé entendre un retour en studio. Alors, un quatrième album serait-il sur les rails ?

C'est sur Instagram que le chanteur s'affiche en studio avec le rappeur américain, Kodak Black. On ne sait pas s'il s'agit d'une collaboration isolée ou si cette dernière apparaîtra sur le prochain album de Bruno Mars. Ou au contraire, sur celui du rappeur. Le mystère est cultivé et les fans, à l'affût. Personne ne se doutait qu'un jour, les deux artistes collaboreraient ensemble et pour être honnête, on se demande bien ce que cela va donner. Et à en croire les images, il se peut qu'on le sache d'ici peu de temps. L'alliance de rappeur controversé avec la star du funk pourrait bien en étonner certains. Doit-on s'attendre à un morceau funky/pop/subversif ? Bruno Mars actuellement en tournée pour son 24K Tour -qui prendra fin en novembre, ne chôme donc pas.

???? Une publication partagée par Bruno Mars (@brunomars) le 30 Août 2018 à 6 :16 PDT

En tout cas, l'alliance est étonnante et intrigante. Mais on ne doute pas du succès du futur morceau car lorsque Bruno Mars pose sa voix, on est certain que le résultat sera au top. Wait and see, comme on dit !