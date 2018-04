Bruno Mars : Combien le 24K Magic Tour a t-il rapporté jusqu'à présent ?

Bruno Mars est en pleine tournée dans le monde entier avec son 24K Magic Tour ! Lancé en mars 2017, le 24K Magic Tour est passé par la France à l’AccorHotels Arena à Paris en juin et il sera au Stade de France le 30 juin ! L’interprète de Versace on The Floor cartonne partout où il passe, il est bien sûr dans le Top Billboard 100, à la 4ème place, Bruno Mars est toujours là ! Il est même nommé aux Billboard pour la cérémonie qui se déroulera le 20 mai dans les catégories Top Artiste, Top artiste Masculin et Top Touring Artiste !

Et si on parlait chiffres un peu ? Lunettes de comptable sur le nez, on est prêts ! Le 24K Magic Tour car c’est la tournée qui marche le mieux en ce moment ! Bruno Mars a vendu plus de 2,3 millions de tickets pour un montant total de 240 millions, brut ! Son comptable doit donc être assez content, et on retrouvera Bruno Mars cet été en Europe dans les festivals puis il retournera aux Etats-Unis, busy man ! vous pouvez l’écouter sur notre playlist spéciale vacances !