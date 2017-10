Les nominations aux American Music Awards sont tombées. La cérémonie est l'une des plus importantes du domaine musical aux Etats-Unis, aux côtés des Grammy Awards et des Billboard Music Awards. A la différence des Grammy Awards, qui font l'objet d'un vote d'un collège de professionnels du monde de la musique, les American Music Awards sont le reflet d'un vote du public. Celui-ci étant convié à voter sur le site dédié des AMAs. La cérémonie 2017 aura lieu le 19 novembre prochain. Une partie des nominations ont été dévoilées au cours de l'émission Good Morning America par la chanteuse à Ciara et sont à découvrir ci-dessous. Rihanna, Lady Gaga, Bruno Mars ou encore Ed Sheeran y sont à l'honneur.

On notera que cette année les American Music Awards ont choisi de nommer cinq hommes pour le prix de l'artiste de l'année,. L'absence d'artiste féminine dans cette catégorie a de quoi faire grincer des dents et les internautes ont déjà commencé à le souligner sur les réseaux sociaux.

Bruno Mars

Drake

The Weeknd

The Chainsmokers

Ed Sheeran

Alessia Cara

Lady Gaga

Rihanna

Bruno Mars

Drake

Ed Sheeran

The Chainsmokers

Coldplay

Imagine Dragons

Bruno Mars (24K Magic)

Drake ( More Life)

The Weeknd ( Starboy)

Despacito ( Luis Fonsi, Daddy Yankee feat Justin Bieber)

Shape of You ( Ed Sheeran)

Closer ( The Chainsmokers feat halsey)

James Arthur

Niall Horan

Julia Michaels

Post Malone

Rae Sremmurd

The Chainsmokers feat Halsey (Closer)

DJ Khaled feat Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne (I'm The One)

Luis Fonsi, Daddy Yankee & Justin Bieber ( Despacito)

Maroon 5 feat Kendrick Lamar ( Don't Wanna Know)

The Weeknd feat Daft Punk ( Starboy)

Garth Brooks

Coldplay

U2

That's What I Like ( Bruno Mars)

Despacito ( Luis Fonsi & Daddy Yankee)

Shape of You ( Ed Sheeran)

Linkin Park

Imagine Dragons

twenty one pilots

The Chainsmokers

DJ Snake

Calvin harris